Ekspert wbija szpilę faworytowi ligi. "Nie będę się gryzł w język"

ROW Rybnik zbudował na sezon 2024 drużynę, która powinna pojechać w finale 1. Ligi. Także dla Jacka Frątczaka, żużlowego menadżera nie ulega wątpliwości, że to zespół uszyty na walkę o awans do Ekstraligi. Frątczak wskazuje jednak dwóch zawodników, którzy jego zdaniem nie pasują do całej tej układanki. To może być spore zaskoczenie.