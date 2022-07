Ekspert straszy faworytów. To się źle skończy

Zdunek Wybrzeże Gdańsk i H.Skrzydlewska Orzeł nie muszą się na finiszu ligi bić o to, by w 1. rundzie play-off uniknąć dwumeczu ze Stelmet Falubazem czy Abramczyk Polonią. - To drużyny uważane za faworytów powinny się bać Wybrzeża i Orła - uważa Jacek Frątczak.