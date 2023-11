Ekspert skrytykował lokalnego rywala. To mu wytknął

Kilka dni temu zespół z Zielonej Góry zabrał się za oficjalne przedstawienie nowych żużlowców . A jest ich sporo: Jarosław Hampel, Piotr Pawlicki czy Oskar Hurysz - to te najbardziej rozchwytywane na rynku nazwiska. W Zielonej Górze zostają też: Przemysław Pawlicki i Rasmus Jensen. Z wypożyczenia do Rybnika wraca perspektywiczny czeski zawodnik, Jan Kvech. To sprawia, że Falubaz za rok wcale nie musi być skazany na walkę o utrzymanie w PGE Ekstralidze.

Kilka nowych twarzy dawało jednak perspektywy na spektakularne ich ogłoszenie. Zdaniem Jacka Gumowskiego, to nie do końca udało się jednak zrobić. - Zabrakło wykonania zadania dla kibiców, czyli co taki kibic może mieć z tego dla siebie. Jakaś prezentacja odzieży klubowej, informacja o promocji na karnety, plakaty z autografami, możliwość spotkania - ocenił to w mediach społecznościowych były specjalista od marketingu w Stali Gorzów, czyli odwiecznym, lokalnym rywalu Falubazu Zielona. Za rok ponownie ujrzymy zresztą słynne lubuskie derby.