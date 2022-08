Ekspert przypomina: Ostrzegałem, że tak będzie

Kołodziej to za mało

Nie oznacza to jednak, że w pozostałych parach szykuje się nam nuda. Już w piątek ciężka przeprawa będzie czekać Fogo Unię. - Leszno zostało brutalnie zweryfikowane przez Motor w fazie zasadniczej i szczerze mówiąc w ćwierćfinale spodziewam się podobnego scenariusza. Ostrzegałem przed tym już dużo wcześniej. Unia nie jest drużyną tak silną jak się wydawało. Gdyby nie kontuzja Nickiego Pedersena, to na Smoczyku przegraliby w tym roku nawet z GKM-em - zauważa dziennikarz.

- Teraz słyszymy o tym, że tor ma być już inny i pełnić rolę atutu dla gospodarzy. Nie uważam, by lata spędzone przez Dominika Kuberę w Unii były dla niego wielką wartością dodaną. Sam w wywiadach mówi często, że niezbyt dobrze czuje się na tym torze. Podobny schemat było zresztą widać, kiedy do Leszna wracał Bartosz Smektała. Będąc sympatykiem Motoru bardziej liczyłbym na Jarosława Hampela, który prezentuje ostatnio kapitalną formę - dodaje.

Kibice Byków liczą, że do kolejnej fazy rozgrywek wprowadzi ich świetnie dysponowany lider, który właśnie bije się o mistrzostwo Europy. - Nie uważam, by Janusz Kołodziej przewyższał specjalnie Mikkela Michelsena. Ich średnie biegopunktowe są wszak zbliżone - kontruje Markowski. - Wszystko zależy od punktu widzenia. Kołodziej wydaje się lepszy, bo w przeciwieństwie do Duńczyka nie ma w zespole równego mu partnera. Jason Doyle zalicza regularne wpadki, Piotr Pawlicki tym bardziej. David Bellego i Jaimon Lidsey nie dorośli jeszcze do tego, by być Kołodziejami. Zresztą, nigdy pewnie nie dorosną - tłumaczy.