Ekspert proponuje rewolucyjne zmiany. Kibice będą bili mu brawo?

Kalkulowana Średnia Meczowa to wartość, która ma określać poziom danego zawodnika. Możliwości jest mnóstwo, a najczęściej mówi się, że średnia powinna być zliczona z przynajmniej kilku poprzednich sezonów. W taki oto sposób wartość KSM-u miałaby oddawać rzeczywisty poziom zawodnika.

Krzystyniak: Nie mam żadnych wątpliwości. Trzeba wprowadzić KSM

KSM był w PGE Ekstralidze ponad dekadę temu i się nie sprawdził. Ta zasada miała teoretycznie wyrównać szanse wszystkich ekip startujących w rozgrywkach ligowych i uniemożliwić budowanie przez prezesów tak zwanych dream teamów. W praktyce jednak wyglądało to tak, że niejednokrotnie żużlowiec ze słabszą średnią był w stanie wynegocjować o wiele lepsze warunki od liderów, bo idealnie wpasowywał się w koncepcję drużyny.

Podobny system funkcjonuje nadal za granicą, lecz w Polsce ma on wielu przeciwników. W ostatnim czasie mówi się jednak o możliwym wprowadzeniu tego przepisu, bo większość prezesów miała się ku temu przekonać. - Nie mam żadnych wątpliwości. Trzeba wprowadzić KSM do rozgrywek PGE Ekstraligi i być może również Metalkas 2. Ekstraligi. Zabiegałem o to już parę lat temu - mówi nam Jan Krzystyniak.