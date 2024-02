Ekspert nie ma wątpliwości. Gwiazdor wróci do Grand Prix?

Piotr Pawlicki to jeden z najbardziej utalentowanych zawodników swojego pokolenia. Niegdyś uważano, że będzie wraz z Bartoszem Zmarzlikiem walczył o medale mistrzostw świata. Dziś jednak kariery obu żużlowców rozjechały się w zupełnie dwie różne strony. Jeden jest 4-krotnym mistrzem świata, a drugi walczy o powrót do formy. - Teraz zobaczymy, czy słabe wyniki były spowodowane obecnością w tak silnych zespołach, czy to są już jego możliwości - przyznaje Jan Krzystyniak. Przed 29-latkiem sezon prawdy.