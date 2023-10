Ekspert grzmi po skreśleniu Janowskiego. "Poniosła ich fantazja"

Ich czeka bolesne zderzenie z cyklem Grand Prix

- Rozumiem, że organizatorom zależy na poszerzeniu żużlowej geografii, ale nie wiem, czy zdają sobie sprawę, ze przygotowanie się do startów w Grand Prix to jest duże wyzwanie. Pomijam, że tam się jakieś pieniądze zarabia, ale pamiętajmy, że trzeba włożyć ogromne pieniądze, aby skutecznie rywalizować z najlepszymi. Zastanawiam się, czy ci nominowani są tego świadomi - komentuje nasz rozmówca.

Maciej Janowski szybko wróci do Grand Prix

- Maćka nikt i nic nie musi mobilizować. Ma po prostu za sobą niefortunny sezon. On za chwilę wróci do tego Grand Prix. Nie mam żadnych wątpliwości. Skoro organizatorzy go nie chcą, to Maciek sam sobie zapewni udział w elicie - kończy Lech.