Ekspert chwali trenera. "Nawet bez Zmarzlika idą po medal"

W najbliższej kolejce PGE Ekstraligi aż roi się od meczów o potężnym ciężarze gatunkowym. W jednym łatwo wskazać faworyta, natomiast pozostałe trzy, to jak słynne pudełko czekoladek w filmie Forrest Gump, w którym nigdy nie wiadomo, co się trafi. Do zabawy w tę nie lada ciuciubabkę zaprosiliśmy dziennikarza działu Interia Żużel - Jakub Czosnykę oraz znanego polityka, naszego felietonistę, a przede wszystkim wielkiego sympatyka czarnego sportu - Ryszarda Czarneckiego.