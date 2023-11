Eksperci zachwyceni, a on kręci nosem. "Mogłem zrobić więcej"

ZOOleszcz GKM Grudziądz zaliczył kolejny nieudany sezon. Z planów awansu do play-off znów wyszły nici. Nie do wszystkich zawodników klub może mieć jednak zastrzeżenia. Junior Kacper Pludra zrobił swoje. I choć kończy wiek juniora, to zostaje w klubie i będzie jeździł na pozycji U24. Nic dziwnego, bo w opinii wielu ekspertów był objawieniem. On sam bardzo krytycznie podchodzi jednak do swoich występów. Mówi nam wprost: - Mam duży niedosyt.