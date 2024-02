Echa skandalu w Krośnie. Zbudowani zawodnicy nie ponieśli żadnych konsekwencji [FELIETON]

Jak typowałem, że leszczyńskie "Byki" będą zaciekle walczyć o utrzymanie w Ekstralidze, to niektórzy się obruszali . Skądinąd jako głównego konkurenta Fogo Unii Leszno do utrzymania się w najlepszej lidze świata wymieniałem ZOOLeszcz GKM Grudziądz. Jak identycznie ostatnio wytypował wieloletni trener polskiej kadry i ekstraligowy - Marek Cieślak - obruszanie się skończyło .

Ryszard Czarnecki i Marek Cieślak mają identyczne typy na sezon 2024

Jak ośmieliłem się powiedzieć, że "moja" Betard Sparta Wrocław ma spore szanse na medal, ale nie obsadziłem wrocławian w roli faworytów do DMP, ani też nie "skazałem" ich na finał - obruszyli się niektórzy wrocławscy kibice. Ci sami milczą, gdy tenże Marek Cieślak stwierdził, że wrocławskiej Sparty nie będzie w finale. Cóż, to znakomita ilustracja starego polskiego przysłowia: "Trudno być prorokiem we własnym kraju".



Tyle o przymiarkach, którymi wszyscy zajmują się w okresie żużlowej kanikuły, czyli między końcem jednego sezonu a początkiem drugiego. Na realny żużel fani "czarnego sportu" muszą poczekać jeszcze dwa miesiące. A skoro nie ma meczów, a więc tematów, do pisania i mówienia, to dokonuje się wiwisekcji przeszłości.