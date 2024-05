Echa skandalu w Gorzowie. Będą drakońskie kary i zawieszenia zawodników!

We wtorkowy wieczór w Gorzowie Wielkopolskim doszło do skandalu, jakiego nie było już dawno w PGE Ekstralidze. Po kilkugodzinnych pracach związanych z doprowadzeniem toru do stanu używalności obie drużyny biorące udział w meczu - miejscowa Stal i GKM Grudziądz, odmówiły startu. Zdaniem sędziego tor był trudny, ale nadawał się do jazdy. Arbiter ogłosił obustronny walkower, a nam udało się ustalić, że to nie koniec konsekwencji, jakie czekać będą oba zespoły.