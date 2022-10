Dzwonili do niego w akcie desperacji? Jest odpowiedź

Zdunek Wybrzeże jakiś czas temu ogłosiło, że Rasmus Jensen, Tmo Lahti i Adrian Gała zostają na kolejny sezon. Dziś żadnego z panów nie ma w klubie. Jensen poszedł do Stelmet Falubazu Zielona Góra, Lahti do H.Skrzydlewska Orła Łódź, a Gała do SpecHouse PSŻ Poznań.

Wybrzeże szuka zastępcy dla Gały

Problem z ogłoszonymi zawodnikami pojawił się, gdy okazało się, że klub ma wobec nich zaległości. Prezes Tadeusz Zdunek tłumaczył, że zapłaci, że żużlowcy o wszystkim wiedzą, ale finał jest taki, że Wybrzeże z dnia na dzień stanęło przed wyzwaniem budowy zespołu od nowa.

Jensen i Lahti już potwierdzili, że odchodzą. Gała jeszcze nie, choć nieoficjalnie do klubu dotarły informacje, że jego też nie będzie. I właśnie z tą absencją związany jest największy problem.

Nad jakością transferów Wybrzeża rozwodzić się nie będziemy, ale nieoficjalnie wiemy, że klub już ma Madsa Hansena (U-24), Michaela Jepsena Jensena, Nicolaia Klindta. Zostać ma Wiktor Trofimow. W zestawie brak drugiego Polaka, a opcji na rynku niewiele. I tu dochodzimy do Adriana Miedzińskiego.

Do Miedzińskiego nie dzwonili. Na razie

Miedziński miał w tym roku ciężki wypadek. Był w śpiączce, a jego głowa mocno ucierpiała. Gdy się wybudził, to środowisko odetchnęło z ulgą. Pojawiły się też przecieki, że rodzina nie chce, by dalej startował, ale sam zawodnik przyznał jakiś czas temu, że nie chce kończyć kariery w ten sposób. Nie powiedział wprost, że wróci, ale dał nadzieję.

Krążą informacje, że Wybrzeże w akcie desperacji już dzwoniło do Miedzińskiego. O to zapytaliśmy rzecznika klubu Rafała Sumowskiego. - Miedziński nie jest w orbicie naszych zainteresowań. Na ten moment nie dzwoniliśmy do niego - mówi Sumowski.

Klub ustami rzecznika przekonuje, że nie dzwonił, ale niewykluczone, że w przyszłości to zrobi. Bo klasowych polskich zawodników brak, a Wybrzeże potrzebuje kogoś solidnego, żeby dać sobie nadzieję w walce o utrzymanie.

W listopadzie Wybrzeże ma podać oficjalnie skład na sezon 2023. Do tego czasu nie będzie żadnych wieści z klubu. W Gdańsku mówią, że niedawno ogłosili trzech zawodników, a jak to się skończyło, to wszyscy wiedzą.