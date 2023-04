Dziwne ruchy menedżera. Do tego pokrętne tłumaczenia

Krakowiak polubił tor w Grudziądzu

Krakowiak w czasach juniorskich nienawidził toru w Grudziądzu. Zmienił do niego nastawienie dopiero chwilę przed przejściem do GKM-u. Obecny sezon jest dla niego trzecim w grudziądzkim klubie i teraz ten obiekt należy do jego ulubionych. To nie są tylko puste słowa, bo odzwierciedlają to też liczby. We wszystkich domowych meczach poprzedniego sezonu wykręcił średnią biegową 1,853. Skuteczniejszy był tylko lider Nicki Pedersen.



Mecz z Tauron Włókniarzem Krakowiak obserwował jednak z perspektywy trybun. Szczepaniak uzbierał tylko 2 punkty z bonusem. Ślączka po zawodach nie żałował swojej decyzji i zaznaczył, że gdyby mógł cofnąć czas, to drugi raz postawiłby na Szczepaniaka. - Bardzo dobrze prezentował się na treningach i był lepszy od Norberta. Dlatego jechał - tłumaczył trener.