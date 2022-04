Gdańszczanie nie przystępowali do tego spotkania w roli faworyta. Kilka tygodni temu, przez decyzję FIM i PZM, będącą pokłosiem rosyjskiej agresji na Ukrainę, Wybrzeże straciło swojego lidera i jednego z najlepszych zawodników ligi - zawieszonego Wiktora Kułakowa. Automatycznie, jeśli nawet Wybrzeże nie stało się jednym z głównych kandydatów do spadku, to na pewno musiało zredefiniować swoje cele - zamiast walki o play-offy i awans do PGE Ekstraligi, spodziewano się walki o utrzymanie. Z tego powodu oczekiwania przed inauguracją z mocnymi Wilkami nie były zbyt duże.

Reklama

W związku z tym, faworytem do zwycięstwa w tym spotkaniu byli żużlowcy Cellfast Wilków Krosno. Działaczom udało się zatrzymać w klubie wszystkich seniorów, którzy wywalczyli w zeszłym roku znakomite 2. miejsce w eWinner 1. Lidze, poza Patrykiem Wojdyłą. W jego miejsce sprowadzono jednak Rafała Karczmarza, a ponadto znacznie zwiększono siłę rażenia formacji juniorskiej, dzięki pozyskaniu Franciszka Karczewskiego i Krzysztofa Sadurskiego. Siła zespołu, pomimo straty jednego z seniorów, została zwiększona.

Wilki uciekły Wybrzeżu w końcówce meczu

Pomimo tego, że krośnianie byli faworytem tego meczu, początek spotkania mógł zaskoczyć. Po trzech pierwszych biegach przewaga przyjezdnych wynosiła już 10 punktów! Z odsieczą przybyła jednak para Jamróg-Marciniec, która zwyciężyła w czwartej gonitwie dnia podwójnie i podała tlen drużynie miejscowych.

W dalszej części zawodów krośnianie dalej prowadzili, jednak mieli problem by powiększyć przewagę. Cały czas wygrywali różnicą czterech, czy sześciu punktów, a po wyścigu dziewiątym już tylko dwoma punktami. Porażka w 9. biegu musiała zadziałać mobilizująco, bo krośnianie wrzucili wówczas szósty bieg. W ostatnich sześciu startach raz wygrali podwójnie, a trzykrotnie w stosunku 4:2, zwiększając tym samym swoją przewagę do 12 punktów.

Więcej informacji wkrótce.

Zdunek Wybrzeże Gdańsk 39

Cellfast Wilki Krosno 51

Zdunek Wybrzeże Gdańsk:

9. Rasmus Jensen 3+1 (d,1,1,1*,0)

10. Jakub Jamróg 11 (3,3,3,2,0)

11. Wiktor Trofimow 11 (2,3,1,2,3)

12. Thomas Joergensen 1 (1,t,-,-)

13. Adrian Gała 9 (w,2,3,2,0,2)

14. Kamil Marciniec 3+1 (0,2*,1,0,0)

15. Marcel Krzykowski 1 (1,0,-)

16. Piotr Gryszpiński 0 (0)

Cellfast Wilki Krosno:

1. Tobiasz Musielak 12 (3,3,2,3,1)

2. Mateusz Szczepaniak 7+1 (2*,1,w,3,1)

3. Vaclav Milik 9 (1,2,2,1,3)

4. Rafał Karczmarz 0 (0,0,-,-)

5. Andrzej Lebiediew 12+1 (3,2,2*,3,2)

6. Franciszek Karczewski 7 (3,1,3,0)

7. Krzysztof Sadurski 3+1 (2*,0,1)

8. Marko Lewiszyn 1+1 (1*)