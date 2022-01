Dziewczyny z Motoru będą miały nową koleżankę? Jest zadziorna

Dariusz Ostafiński Żużel

W przyszłości chce zostać pielęgniarką, ale na razie interesuje ją żużel. Niedawno Maja Aamand została powołana do duńskiej kadry przez wielkiego mistrza Hansa Nielsena, a teraz robi wszystko, by podpisać kontrakt w PGE Ekstralidze. Wysłała nawet ofertę do Motoru Lublin.

Zdjęcie Podprowadzające Motoru Lublin / Łukasz Trzeszczkowski / Newspix