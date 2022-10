Dziękuje klubowi za wszystko, a klub udaje, że go nie zna

Serce Tondera zostaje w Falubazie

Nieoficjalnie wiadomo, że Tonder przenosi się do H.Skrzydlewska Orła Łódź, choć jego wpis w mediach społecznościowych jasno pokazuje, że serce zostaje w Zielonej Górze. - Nigdy nie zapomnę ogromnych emocji, jakie towarzyszyły mi, gdy zdobywałem punkty dla Falubazu - pisze Tonder.

- Wierzę, że w niedalekiej przyszłości ponownie dane mi będzie ścigać się z Mychą na plastronie - dodaje zawodnik, choć zwłaszcza ostatni sezon był dla niego pasmem upokorzeń. W kilku meczach ratował drużynie skórę, jako rezerwowy. Nigdy jednak nie dostał szansy z prawdziwego zdarzenia, choć aż się o to prosiło.

Falubaz go frustrował, Falubaz mu nie podziękował

To wszystko jest o tyle dziwne, że Tonder to ostatni wychowanek w seniorskiej kadrze klubu. Po jego odejściu Falubaz zostaje z piątką najemników. Poza tym Tonder coś jednak dla Falubazu zrobił. W trudnych momentach, choć nigdy nie był zawodnikiem pierwszego wyboru, potrafił stanąć na wysokości zadania. I dotyczy to zarówno sezonu 2021 w PGE Ekstralidze, jak i tego ostatniego, pierwszoligowego.