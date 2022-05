Dzięki niemu uciekli spod topora. Znów będzie game changerem?

Zanim oczy całej żużlowej Polski będą zwrócone na Krosno, na torze w Bydgoszczy Abramczyk Polonia podejmie ROW Rybnik. Na swój zeszłoroczny domowy obiekt powrócą Grzegorz Zengota oraz Andreas Lyager. To w połączeniu z wyraźnie odżywającym Nicolaiem Klindtem pozwala gościom na nawiązanie walki z miejscowymi. Gospodarze mają dodatkowo swoje problemy z Wiktorem Przyjemskim. Talent dość mocno poobijał się w ubiegłym tygodniu i w trosce o swoje zdrowie musiał niedawno opuścić rundę drużynowych mistrzostw Polski juniorów.

Awizowane składy na mecz Abramczyk Polonia Bydgoszcz – ROW Rybnik:

ROW Rybnik: 1. Patryk Wojdyło, 2. Grzegorz Zengota, 3. Nicolai Klindt, 4. Krystian Pieszczek, 5. Andreas Lyager, 6. Paweł Trześniewski, 7. Kacper Tkocz

Abramczyk Polonia Bydgoszcz: 9. Kenneth Bjerre, 10. Oleg Michajłow, 11. Adrian Miedziński, 12. Daniel Jeleniewski, 13. Matej Zagar, 14. Wiktor Przyjemski, 15. Przemysław Konieczny

Początek meczu w niedzielę 15 maja o godzinie 16:30. Transmisja w Canal+ Sport 5.

O tej samej porze motocykle zawarczą również w Gnieźnie. Aforti Start poluje na pierwsze domowe zwycięstwo w tegorocznym sezonie i w starciu z Trans MF Devils nie będzie bez szans. Podopieczni Błażeja Skrzeszewskiego dwóch punktów na tacy jednak nie dostaną. Poza składem znalazł się bowiem ich lider i kapitan w jednym - Oskar Fajfer, który wciąż leczy kontuzję obojczyka. Niemcy postarają się więc skorzystać z okazji i znów dopisać do tabeli cenne "oczka" na wagę utrzymania i może czegoś więcej.

Awizowane składy na mecz Aforti Start Gniezno – Trans MF Landshut Devils:

Trans MF Landshut Devils: 1. Kai Huckenbeck, 2. Valentin Grobauer, 3. Erik Riss, 4. Mads Hansen, 5. Dimitri Berge, 6. Norick Bloedorn, 7. Erik Bachhuber

Aforti Start Gniezno: 9. Ernest Koza, 10. Szymon Szlauderbach, 11. Antonio Lindbaeck, 12. Zbigniew Suchecki, 13. Michael Jepsen Jensen, 14. Mikołaj Czapla, 15. Marcel Studziński

Początek meczu w niedzielę 15 maja o godzinie 16:30.

Po odpowiednich przystawkach w Bydgoszczy oraz w pierwszej stolicy Polski, wieczorem przeniesiemy się do Krosna. - Powtórzę się chyba po raz setny. Zbieram się, ale wciąż nie jest to stan, który pozwala mi swobodnie poruszać się na motocyklu. Nie ma więc sensu w tej sytuacji blokować miejsca kolegom. Niech jeżdżą zdrowi zawodnicy, a ja skupię się na powrocie do pełni formy - mówił kilka dni temu przed kamerami FalubazTV Piotr Protasiewicz. Zielonogórzanie w niedzielę mają jednak godnego następcę kapitana. Tydzień temu Mateusz Tonder rozbił bank i gdyby nie jego kapitalna dyspozycja w końcówce, to zawodnicy Piotra Żyto do domów wracaliby na tarczy.

Awizowane składy na mecz Cellfast Wilki Krosno – Stelmet Falubaz Zielona Góra:

Stelmet Falubaz Zielona Góra: 1. Max Fricke, 2. Jan Kvech, 3. Rohan Tungate, 4. Piotr Protasiewicz, 5. Krzysztof Buczkowski, 6. Fabian Ragus, 7. Dawid Rempała

Cellfast Wilki Krosno: 9. Tobiasz Musielak, 10. Mateusz Szczepaniak, 11. Vaclav Milik, 12. Rafał Karczmarz, 13. Andrzej Lebiediew, 14. Krzysztof Sadurski, 15. Franciszek Karczewski

Początek meczu w niedzielę 15 maja o godzinie 19:15. Transmisja w Canal+ Sport 5.

Jedyny drugoligowy mecz odbędzie się w Pile. W Derbach Wielkopolski Budmax-Stal Polonia skrzyżuje rękawice z Metalika Recycling Kolejarzem Rawicz. Na pierwszy rzut oka czeka nas formalność i pewne zwycięstwo gości. Czarny sport niejednokrotnie udowadniał nam jednak, że zaczyna się on, tam gdzie kończy się logika. Na potwierdzenie tych słów nie trzeba cofać się daleko w czasie. To właśnie pilanie parę tygodni temu przywitali się z kibicami sensacyjnym remisem z Optibet Lokomotivem Daugavpils.

Awizowane składy na mecz Budmax-Stal Polonia Piła – Metalika Recycling Kolejarz Rawicz:

Metalika Recycling Kolejarz Rawicz: 1. Damian Dróżdż, 2. Damian Baliński, 3. Sam Masters, 4. Matic Ivacic, 5. Daniel Kaczmarek, 6. ?, 7. Aleksander Grygolec

Budmax-Stal Polonia Piła: 9. Artur Mroczka, 10. Max Dilger, 11. Marcin Jędrzejewski, 12. Tomas Jonasson, 13. Lars Skupień, 14. Ben Ernst, 15. Mateusz Panicz

Początek meczu w niedzielę 15 maja o godzinie 16:00.