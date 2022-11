Działali na siebie toksycznie. Ten rozwód dobrze im zrobi

Start spadł do 2. Ligi i zarówno Lindbaeck, jak i Hellstroem-Baengs zdecydowali się zmienić kluby, choć także poszli do tych z najniższego poziomu. Lindbaeck zasili PSŻ Poznań, a Hellstroem-Baengs Texom Stal Rzeszów. Czy jeszcze kiedyś wrócą do współpracy? Na razie jest to bardzo wątpliwe, ale żużel nie takie historie już widział. Tu raczej wybacza sobie szybko, zwłaszcza gdy strony mają na tym zyskać.