Działacz nie ma wątpliwości. To może wypaczyć wynik finału ligi

Sebastian Zwiewka, Interia: Najgorsze w tym sezonie już za Startem?



Paweł Siwiński, prezes Ultrapur Startu Gniezno: Tak sądzę. Powrót Josha Pickeringa wniósł dużo nowego, były również rozmowy w drużynie. Atmosfera jest dobra i każdy chce osiągać jak najlepsze wyniki. Nic, tylko się cieszyć z tego powodu. Zbliżają się w play-offy. Ja zawsze powtarzam, że w play-offach wszystko może się wydarzyć. Najbardziej chyba przekonał się o tym Kolejarz Opole, który dwa czy trzy razy wygrał rundę zasadniczą, a w tych dwumeczach przegrywał walkę o awans.



W pierwszej lidze trudno przewidzieć wyniki spotkań, ale w drugiej czasami też jest to bardzo ciężkie.



- Nasze mecze z Kolejarzem i Stalą na pewno będą bardzo zacięte. Zwycięży lepsza drużyna w danym dwumeczu i tyle. W tej chwili trudno cokolwiek prorokować. Do tego czasu mogą pojawić się kontuzje. Zawodnicy też raz mają lepszą formę, a innym razem gorszą. Wszystko jest sprawą otwartą. Uważam, że nie jesteśmy na straconej pozycji - zarówno w półfinale, jak i w finale. O wyniku zadecyduje nie tylko forma sportowa, ale również łut szczęścia. Spójrzmy na nasze pojedynki z zespołem z Rzeszowa. Na wyjeździe przegraliśmy trzema punktami. Gdyby w Gnieźnie w składzie był Pickering, to pewnie byśmy wygrali i to nawet jeszcze wyżej.



Start Gniezno celuje w awans

Czyli podtrzymuje pan deklaracje z zimy o chęci awansu już w tym sezonie?



- Tutaj nic się nie zmienia. Czy uda nam się awansować, to już zupełnie inna sprawa. Trudno było się spodziewać, że Stal Rzeszów przegra w Rawiczu, a tak się stało. Na poziomie II ligi nie ma dream teamów, one są raczej tylko na papierze. Realia weryfikuje tor i umiejętności zawodników.



Były chwile zwątpienia po pierwszych kolejkach, w których brakowało zwycięstw?



- Nie było. Do pewnych rzeczy trzeba podchodzić spokojnie. Właściwie to tylko jedna porażka - w Opolu była bardzo wysoka. Pozostałe mecze przegrywaliśmy minimalnie, wygrane były kwestią czasu. Brakowało w zespole Pickeringa, czyli jednego z liderów. Jak się wyjmie jednego z lepszych zawodników z obojętnie której drużyny drugoligowej, to nie można się spodziewać wyniku. Nie wygra się wtedy wszystkich spotkań.



Zwątpienia nie było, jedynie rozczarował mnie wynik w Opolu i ta bezsilność zespołu. W rewanżu na naszym torze Kolejarz jednak poradził sobie jeszcze gorzej. Sport polega na tym, że czasami są zaskakujące wyniki. Gdyby ktoś przed rewanżowym meczem z Kolejarzem zadał mi pytanie, czy zdobędziemy punkt bonusowy, to odpowiedź brzmiałaby "nie". Tylko serce podpowiadałoby mi, że powalczymy.

Złożyło się tak, że Start zaczął wygrywać w momencie, kiedy pańska firma - Ultrapur została sponsorem tytularnym.



- To raczej koincydencja, ale być może dodatkowy zastrzyk finansowy też podziałał motywująco na zawodników. Nie chcę jednak zdradzać kwoty finansowania. Lepsze wyniki to kwestia zaangażowania, braku kontuzji i zwyżka formy poszczególnych zawodników. Tim Soerensen w dwóch ostatnich meczach pojechał dobrze, przewidywałem, że będzie brylował w tej II lidze. Na początku przeszkadzały mu wypadki. Wielu zawodników przez kilka tygodni nie wsiadłoby nawet na motocykl, a on jeździł. Nie zawsze był w stanie osiągać wyniki. Teraz pokazuje, że jest najlepszym U24 nie tylko na poziomie drugoligowym. Pewne elementy zaczynają się składać w całość.

Ale w zespole tkwią jeszcze rezerwy?



- Australijczycy robią punkty, Soerensen jedzie dobrze, do tego mamy jeszcze bardzo dobrego polskiego juniora Mikołaja Czaplę. Eksperyment z Casperem Henrikssonem - póki co - zakończył sie sukcesem. Jeszcze tylko krajowi seniorzy muszą się ogarnąć i drużyna będzie w stanie wygrać z każdym. Kacper Gomólski nie jest zadowolony ze swoich wyników. Zrobi wszystko, żeby je poprawić. Mamy pomysł, rozmawialiśmy z nim.



To znaczy?



- Nie zostawiamy zawodników bez pomocy. Nie wymagamy od nich tylko i wyłącznie punktów. Staramy się rozmawiać, co jest przyczyną słabszych wyników. Pytamy, czy chodzi o sprzęt, czy bardziej są to kwestie mentalne. W przypadku Kacpra chodzi o kontuzję. Chciał wrócić jak najszybciej na tor, w końcu jest kapitanem i daje przykład całej reszcie.



Wspominał pan wcześniej o meczu w Rzeszowie. Ten mecz pokazał, że faworyzowana Stal nie jest tak mocna, jak ją niektórzy malują.



- W szczególności szkoda meczu w Gnieźnie, który praktycznie był przez nas wygrany. Kluczowy okazał się trzynasty wyścig i wykluczenie Sama Mastersa. Sprawdzałem powtórki, mikroruch był, natomiast jest to tylko kwestia oceny sędziego. Do pewnych rzeczy w sędziowaniu trzeba podejść inaczej. Takie rzeczy, jak mikroruchy czy nanoruchy niszczą ideę tego sportu. W żużel wliczone jest to, że czasami ktoś próbuje się wstrzelić i wystartować równo z taśmą. Jeśli mu to się nie uda, to ją zerwie i będzie wykluczony.



Widziałem już taki bieg w II lidze, kiedy zawodnik wstrzelił się idealnie i wyścig został powtórzony. Pytam się "dlaczego"? Gdyby zerwał taśmę, też byłaby powtórka w pełnej obsadzie? To element ryzyka zawodnika. W przypadkach ewidentnego czołgania się można powtarzać bieg, jeśli ktoś taki uzyska korzyść, ale powtarzanie po naprawdę delikatnych ruchach jest zabijaniem tego sportu. Taka jest moja ocena.

I takie mikroruchy mogą wypaczyć wynik finału.



- Oczywiście, że tak. Kiedy mecz jest na styku, to wykluczenie może decydować i nie ma znaczenia czy w finale wystartują drużyny z Rzeszowa, Gniezna, Opola czy nawet Tarnowa. Tak czy tak mecze będą wyrównane. Jedno wykluczenie może zadecydować o awansie. Patrzmy na dobro dyscypliny. Gdyby tak zapytać ludzi, którzy oglądają ten sport od kilkudziesięciu lat, to na pewno ten przepis z ostrzeżeniami nie poprawia wizerunku.



Ale ostrzeżenia są i nie zapowiada się na to, żeby miało ich nie być.



- One są pod telewizję, po to, żeby komentatorzy mieli o czym rozmawiać. Nie służy to jednak dyscyplinie samej w sobie. Każdy przepis, który nie jest jednoznaczny, zawsze będzie powodem do kontrowersyjnych decyzji. Już wystarczy tego typu decyzji i pytań, kto zawinił. Przynajmniej ograniczmy kontrowersje do samego startu. Wracając do rundy zasadniczej, to jest to trening i zbieranie doświadczeń przed play-offami. Australijczycy nie przyjeżdżają do Polski, żeby bać się Stali Rzeszów. Uważam, że spokojnie poradziliby sobie również w I lidze, co widać po Mastersie, który w Premiership wygrywa z zawodnikami z PGE Ekstraligi i Grand Prix.



Czy Start Gniezno już myśli o przyszłym sezonie? Mam na myśli rozmowy z zawodnikami i prekontrakty.



- Myśli i to bardzo poważnie, natomiast to, co myśli, zostawia w swoich głowach. Moim zdaniem prekontrakty nie są do końca mądrym rozwiązaniem, bo tylko przyspieszyły rozmowy, a miały im zapobiec. Potencjalnych beniaminków stawia to w jeszcze gorszej sytuacji. Proszę sobie wyobrazić Falubaz w PGE Ekstralidze. Za chwilę nie będzie żadnego dostępnego zawodnika i będą musieli się z tym mierzyć. Prekontrakty nie są trafione. Pewnych rzeczy w żużlu jednak nie zmienimy.



Beniaminek I ligi też ma problem z budową mocnego składu.

- Teraz będzie jeszcze trudniej. Za chwilę pierwszoligowe kluby podpiszą prekontrakty z najlepszymi zawodnikami. Po awansie można jedynie jechać tym, co się ma i dobrać jednego lub maksymalnie dwóch zawodników. Tak to wygląda u nas. W przypadku awansu nie planujemy wymiany 100 proc. składu, wymienimy tylko jeden, bądź dwa najsłabsze elementy. Inaczej buduje się skład na pierwszą, inaczej na drugą ligę. Dopiero w kolejnych latach można atakować.



Regulamin wam nie sprzyja.



- Najgorsze jest to, że regulaminy zmieniają się płynnie w ciągu roku. Nigdy nie będą przygotowane w sposób obiektywny, tylko każdy z prezesów będzie walczył poprzez pryzmat swojej drużyny za rok. Gdyby w tym roku regulamin został opracowany na sezon 2026, byłoby to trochę inaczej postrzegane. Żaden z prezesów nie jest w stanie przewidzieć, co będzie za trzy lata. Regulaminy można bardziej bezstronnie przygotować, a ciągła zmiana nie wpływa dobrze na całą dyscyplinę.



Na koniec zapytam o finanse. Kibice Startu nie mają się czego obawiać? W trakcie sezonu dochodziły informacje o zaległościach wobec zawodników. Chodziło choćby o przelewy za przygotowanie do sezonu.



- Na chwilę obecną zawodnicy otrzymują wynagrodzenie za swoją pracę i nikt nie musi się o nic martwić. Ani kibice, ani zawodnicy. Skupiamy się na wyniku sportowym. A co będzie dalej? W każdym klubie po sezonie może okazać się, że kontrakty są przewymiarowane. Żaden zawodnik w naszej kadrze nie ma powodów, aby narzekać na kwestie finansowe. Kontrakty są dobre, a pieniądze są wypłacane w miarę na bieżąco.

Kacper Gomólski i Hubert Łęgowik / Jakub Malec / Flipper Jarosław Pabijan

Marcel Studziński, Mateusz Tudzież, Mikołaj Czapla i Przemysław Giera. / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan