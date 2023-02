Działa jak narkotyk. Biorą to na potęgę

Trudno dokładnie oszacować, ilu zawodników regularnie bądź okazyjnie sięga po snus, ale niektórzy twierdzą, że prościej jest wskazać tych, co tego nie robią. To wyjątkowo popularna w żużlu używka, która skutecznie zastępuje picie kawy, czy palenie papierosów.

Czym jest snus?

Snus to nic innego jak używka sporządzona na bazie tytoniu. Stosuje się ją doustnie - umieszczając zazwyczaj za górną wargą, skąd substancje w niej zawarte powoli się uwalniają. Chodzi przede wszystkim o nikotynę, której w snusie jest nawet więcej niż w papierosach. Trudno spotkać żużlowca palącego fajkę, bo przecież momentalnie posądzony zostałby o brak profesjonalizmu i niezdrowy tryb życia. Ze snusem jest inaczej.

Być może nawet niektórzy nie zdają sobie sprawy z ilości nikotyny w snunsie, ale liczy się co innego. Zawodnicy stosujący używkę mówią, że to coś, co daje im dodatkowego kopa. Można porównać to z wypiciem nawet kilku kaw. Poza wszystkim snus spokojnie można stosować przed lub nawet w trakcie zawodów.

Gdy Benzemę przyłapano ze snusem, była afera

W piłce nożnej głośna była sprawa Karima Benzemy, którego przyłapano na korzystaniu ze snusa. To wtedy Fritz Soergel, ekspert od dopingu, powiedział na łamach "Bilda", że choć snus nie jest zabroniony i nie znajduje się na liście substancji zakazanych, to jego używanie jest wątpliwe.

- Działa jak narkotyk, ale nie znajduje się na liście substancji zakazanych. Używanie go to typowy przykład szarej strefy w sporcie. Chodzi o to, by uzyskać efekt jak przy stosowaniu dopingu, ale bez ryzyka kary - powiedział Soergel.

WADA od jakiegoś czasu zastanawia się nad wprowadzeniem ograniczeń w korzystaniu ze snusa. Wykryto bowiem m.in., że działa on bardziej efektywnie, gdy połączy się go z kofeiną.

Skąd wział się snus w żużlu?

To zasługa przede wszystkim zawodników ze Skandynawii, bo też snus jest bardzo popularny przede wszystkim w Szwecji. Do jego popularyzacji przyczynił się też w pewnym sensie Tony Rickardsson. Sześciokrotny mistrz świata był zadeklarowanym fanem tej używki. Mówiło się, że stosował ją na potęgę. A inni patrzyli i próbowali kopiować mistrza. W końcu nic tylko uczyć się od najlepszych...

Swoją drogą produkcja snusu w Polsce jest zabroniona (wynika to z ustawy o wyrobach tytoniowych wprowadzonych przez Unię Europejską). Żużlowcy nabywają jednak zapasy najczęściej podczas wypraw na mecze ligowe do Szwecji. Ci co nie jeżdżą w tamtejszej lidze, zaopatrują się u kolegów.

