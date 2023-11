Dyrektor zawstydził zawodników. „Na emeryturze też jest fajnie”

Obecny dyrektor Enea Falubazu w żużlu obecny jest od kilkudziesięciu lat. Nie udało mu się co prawda osiągnąć spektakularnych sukcesów na arenie międzynarodowej, ale za to w Polsce mało kto potrafił znaleźć na niego sposób. Do historii przeszły zwłaszcza legendarne pojedynki Piotra Protasiewicza z Tomaszem Gollobem, które nie zawsze kończyły się happy-endem. Obaj rzadko kiedy odpuszczali, a takie podejście zaowocowało wieloma potężnymi kraksami. Poważnych kontuzji bohater naszego tekstu odnosił niezliczoną ilość, lecz zawsze wracał silniejszy i na torach w całym kraju ścigał się aż do sezonu 2022.