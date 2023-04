Dyrektor pod ostrzałem. Ktoś musi zjeść tę żabę [FELIETON]

- Zgoda, Falubaz popełnił grzech zaniechania i ktoś musi zjeść tę żabę, tylko, że walenie w Piotra jak w bęben nic już teraz nie da. Gwarantuję, że wypożyczony do ROW-u Rybnik Jan Kvech nie przystałby na walkę o skład z Beckerem. A właśnie za to, że klub oddał Czecha lekką ręką obrywa Protasiewicz. Dla kadry zarządzającej Falubazu, to też pożyteczna lekcja. Jestem spokojny, że oni już nie popełnią tego samego błędu i np. za rok będą trzymać wartościowego zmiennika do początku rozgrywek i ewentualnie potem decydować o jego przyszłości - pisze w swoim najnowszym felietonie dla Interii były prezes Polonii Bydgoszcz Leszek Tillinger.