Dyrektor jeszcze o tym nie wie. Oni rozsadzą klub od środka? [FELIETON]

Oczywiście niczego nie można przesądzać, każdemu trzeba dać szansę, ale ryzyko, że Enea Falubazem Zielona Góra szybko zaczną wstrząsać wewnętrzne konflikty, jest bardzo duże. - Już jeden Pawlicki to kłopot, a dwóch to może przepis na katastrofę - mówi mi jedna z osób pracujących w Fogo Unii Leszno, gdzie temat braci już przerabiali.

Z jednym sobie poradzili, więc teraz podejmują ryzyko

Zielonogórzanie mogą się na tym pomyśle przejechać. - Piotrek Protasiewicz ich dobrze nie zna. Jeszcze nie wie, co to znaczy mieć ich dwóch w jednej drużynie - przekonuje mnie ta sama dobrze zorientowana osoba z Unii.

Starszy z braci w tym roku nie sprawiał problemów

W Ekstralidze nie będzie już jednak tak łatwo. Tam Przemysław będzie miał trudniejszych rywali i jeśli nie wygra startu, to na dystansie trudno będzie mu minąć wszystkich i robić w meczach dwucyfrówki. A to się może przełożyć na frustrację, a stąd już prosta droga do naprawdę niezłego zamieszania. Na początku w teamie zawodnika, a potem to się może przelać na całą szatnię.