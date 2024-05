Dylemat w polskim klubie. Bije na alarm. "Źle to wygląda"

Jan Kvech jest najsłabszym seniorem w PGE Ekstralidze, a co za tym idzie najniżej sklasyfikowanym zawodnikiem U24 . Czech zdobywa poniżej jednego punktu na wyścig. To najsłabsze ogniwo NovyHotel Falubazu, który przecież walczy o utrzymanie. Kibice powoli domagają się zmiany.

Domagają się zmiany. "Powinien odpocząć"

Kvech w ostatnim tygodniu zanotował dwa poważne upadki. W wyniku tego miała ucierpieć ta sama ręka, którą złamał w ubiegłym roku. Mówi się co najwyżej o stłuczeniu, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie zobaczymy go w najbliższy piątek. - Kvech ma za dużo dzwonów i myślę, że to mu najbardziej przeszkadza. W tej chwili powinien trochę odpocząć od żużla, bo to źle wygląda - mówi nam Leszek Tillinger.