Dylemat po spadku: wydać milion lub zarobić 350 tysięcy. Wicemistrz świata chce odejść

Prezes FOGO Unii Leszno ma się spotkać z Damianem Ratajczakiem. Jeden z najlepszych juniorów ligi bardzo chce iść na wypożyczenie do NovyHotel Falubazu Zielona Góra, ale Unii przydałby się w walce o powrót do PGE Ekstraligi. Zwłaszcza że Abramczyk Polonia Bydgoszcz i Texom Stal Rzeszów wydały miliony na wzmocnienia. Jednak w Lesznie mają obawę, czy ich na Ratajczaka stać. Pół miliona trzeba by mu dać za podpis, co najmniej drugie tyle za punkty. A na wypożyczeniu można zarobić 350 tysięcy.