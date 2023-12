Dylemat faworyta ligi. Co zrobią z tym fantem?

Unia Tarnów nie potrzebuje nowego juniora?

A czy w ogóle Unia potrzebuje juniora z zewnątrz? Można w to solidnie zwątpić, jeśli spojrzy się na formację seniorską. Piątka David Bellego, Timo Lahti, Adrian Cyfer, Daniel Jeleniewski, Marko Lewiszyn/William Drejer powinna poradzić sobie nawet bez wsparcia juniorów. Jazda wychowankami wcale nie byłaby takim złym pomysłem. W końcu po to zatrudniono w klubie Stanisława Burzę. Trener Burza szkoli, słyszymy na jego temat sporo pochwał, więc dlaczego nie spróbować?



Ryzyko i jazda chłopakami z Tarnowa może się opłacić w przyszłości. Jeśli nawet tylko jeden z wychowanków odpali, to w kolejnych latach będzie można myśleć, co dalej. Sprowadzanie zawodnika z zewnątrz również wiąże się z ryzykiem oraz niepewnością. Kluby z wyższych klas rozgrywkowych z reguły oddają żużlowców z niższej półki. Dla trzech najlepszych zawsze jest przecież przewidziany skład lub walka o ten skład. A ci słabsi niczego nie gwarantują, czyli nie muszą być skuteczniejsi od wychowanków Unii.