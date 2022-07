Dwunastokrotny mistrz o krok od degradacji

Gdyby ktoś przed startem sezonu powiedziałby nam, że ROW Rybnik będzie musiał bronić się przed spadkiem z eWinner 1. Ligi, to uznalibyśmy go za wariata. Żużel znów udowadnia nam jednak, że zaczyna się tam gdzie kończy się logika. Po porażce w Krośnie podopieczni Antoniego Skupienia znaleźli się nad przepaścią i jeśli nie poprawią formy, to pożegnają się zapleczem PGE Ekstraligi.