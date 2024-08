Dwie opcje dla mistrza Europy. Spływają oferty, mają go w garści

Unia Leszno nie będzie blokowała Ratajczaka

Problem w tym, że jeśli Unia spadnie z PGE Ekstraligi, to straci Ratajczaka. W klubie już doszli do wniosku, że jeśli wejdzie w życie czarny scenariusz, to nie ma co blokować 19-latka , bo jazda w pierwszej lidze nie wpłynie korzystnie na jego rozwój. Dlatego w takiej sytuacji transfer jest przesądzony.

Unia chce jednak to wszystko przeprowadzić na swoich warunkach. I ma wystarczającą liczbę kart w ręku, by to zrobić. Po pierwsze Ratajczak ma ważny kontrakt z Unią do końca października 2025. W ciemno można założyć, że zawodnik dostanie zgodę na roczne wypożyczenie jeśli wcześniej przedłuży umowę w Lesznie do końca października 2026. To będzie znaczyło, że jeśli Unia po roku wróci do PGE Ekstraligi, to Ratajczak na powrót stanie się jej zawodnikiem.