For Nature Solutions Apator Toruń przegrał 42:47 z Platinum Motorem Lublin.

Apator może porzucić wszelką nadzieję

Goście niedzielnych spotkań praktycznie załatwili sobie awans do półfinału. Zaszkodzić mógłby im tylko kataklizm. Gospodarze za tydzień, już jako goście, powalczą o miano "lucky losera".

Stal wciąż z dużą szansą na lucky losera

Teoretycznie lepiej wygląda sytuacja Stali, która w Częstochowie zremisowała 45:45. Jednak wtedy jechał Anders Thomsen i zdobył 16 punktów. Teraz Duńczyka nie będzie w składzie. Zabrakło go już w pierwszym spotkaniu tych drużyn, bo w Grand Prix Łotwy doznał licznych złamań i wstrząśnienia mózgu. Stal z Thomsenem byłaby faworytem. Bez niego przegrała u siebie, a na wyjeździe jej akcje też nie stoją najwyżej.

Oczywiście to nie jest tak, że Stali w Częstochowie trzeba odjąć 16 punktów Thomsena, bo przecież będą rezerwy, a i Mathias Pollestad może uzbierać kilka oczek. I to właśnie od Pollestada i skuteczności rezerw zależy los Stali. Jeśli w drugim meczu Stal nie przegra za wysoko, to ma szansę awansować. 40 punktów jest w zasięgu Stali.