Dwaj zawodnicy dołączają do ZOOLeszcz GKM-u Grudziądz!

Debiut Jakobsena w PGE Ekstralidze miał miejsce w sezonie 2019. Młody Duńczyk po dwóch słabych meczach w barwach Startu Gniezno stracił miejsce w składzie i później już nie występował w barwach czerwono-czarnych. Umożliwiło mu to jednak wypożyczenie pod koniec lipca do ekstraligowej Stali Gorzów. Wystąpił w dwóch spotkaniach - w Gorzowie przeciwko Unii Leszno zdobył trzy punkty w trzech startach, a w Lublinie punkt w dwóch.

Kolejne dwa sezony były dla niego zdecydowanie lepsze. Z rezerwowego zawodnika stał się jednym z liderów pierwszoligowego Startu Gniezno. W 2020 roku zdobywał średnio 2,041 punktu na bieg, co było trzecim wynikiem w drużynie i dwunastym wynikiem w całej eWinner 1. Lidze. Sezon 2021 był dla niego trochę słabszy - wykręcił średnią na poziomie 1,859 pkt./bieg i był 22. najskuteczniejszym zawodnikiem eWinner 1. Ligi. Nie przeszkodziło mu to jednak w znalezieniu pracodawcy w PGE Ekstralidze, bo w Grudziądzu wiedzą, że choć ten sezon miał trochę słabszy, to potencjał tego zawodnika jest naprawdę duży.

Tarasienko jak Motor - dwa awanse w dwa lata

Wadim Tarasienko ostatni sezon spędził w Abramczyk Polonii Bydgoszcz i był wyróżniającą się postacią nie tylko wśród zawodników Polonii, ale całej eWinner 1. Ligi. Ze średnią 2,219 pkt./bieg uplasował się na trzeciej pozycji na liście najskuteczniejszych żużlowców eWinner 1. Ligi.

Historia Rosjanina jest o tyle imponująca, że Tarasienko, niczym lubelski Motor, zaliczył dwa awanse w dwa lata. W sezonie 2020 ścigał się w barwach Wilków Krosno, startujących wówczas w 2. Lidze Żużlowej. Zimą awansował do eWinner 1. Ligi, choć warto zaznaczyć, że jeszcze w 2020 roku jeździł na tym poziomie jako gość w barwach łotewskiego Lokomotivu Daugavpils. Jednak to na sezon 2021 podpisał kontrakt na tym poziomie rozgrywkowym i formalnie stał się zawodnikiem pierwszoligowym. Teraz, drugi rok z rzędu, Wadim Tarasienko zalicza kolejny awans, tym razem do PGE Ekstraligi.

Więcej informacji wkrótce.