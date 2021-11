Dwaj nowi zawodnicy i goście mają dać upragniony sukces

Kolejarz Opole to jeden z największych przegranych sezonu 2021. W Opolu zbudowano zespół na awans, a o celu mówiono otwarcie. Długo wszystko szło w dobrą stronę - zespół wygrywał mecz za meczem i pewnie awansował do finału. W decydującej rywalizacji nie pomógł nawet ekstraligowy zaciąg. Kolejarzowi nosa utarł Trans MF Landshut Devils. Mimo porażki klub nie złożył broni i w 2022 roku ponownie spróbuje wygrać ligę.

Transferowy hit - Wygrany bój o Aspgrena

Pontus Aspgren był jednym z ciekawszych nazwisk na rynku transferowym. Szweda chciało wielu, bo ten pokazał, że sporo może wnieść do drużyny. Walkę o żużlowca wygrał Kolejarz. Opolanie potrzebowali Aspgrena, by dobrze załatać dziurę po odejściu Madsa Hansena. 30-latek na pewno może okazać się gwiazdą 2. Ligi. Pozostaje tylko potwierdzić to na torze.

Atut - Wyrównany i mocny skład seniorów

Wicemistrz 2. Ligi ma czym straszyć, jeśli chodzi o seniorów. Aspgren dołączył do Andrieja Kudriaszowa, Jacoba Thorssella i Oskara Polisa. Wspomniana trójka stanęła w minionym sezonie na wysokości zadania. Szczególnie Szwed jeździł znakomicie, stając się gwiazdą rozgrywek. Klub dokonał wzmocnienia także na pozycji drugiego polskiego zawodnika. Adrian Cyfer powinien jeździć zdecydowanie lepiej, niż robił to Kamil Brzozowski. 26-latek w niektórych momentach może wejść w buty lidera. W tej formacji trudno zatem znaleźć słaby punkt.

Zagrożenia - Braki w juniorce, jeśli goście nie pojadą

Zdecydowanie gorzej sprawa ma się z formacją młodzieżową. Kolejarz głównie postawił na gości. W miarę możliwości skład zasilą Jakub Poczta i Jakub Krawczyk. Obaj w 2. Lidze powinni robić swoje. Co jednak, jeśli żaden z zawodników nie będzie mógł wziąć udziału w meczu? Wtedy zrobi się kłopot. Nie wydaje się, by młodzi Theo Johansson oraz Oskar Stępień potrafili nawiązać walkę z rówieśnikami. A w niektórych spotkaniach to właśnie juniorzy mogą przesądzić o losach pojedynku.

Przewidywany skład:

9. Andriej Kudriaszow, 10. Adrian Cyfer, 11. Oskar Polis, 12. Potus Aspgren, 13. Jacob Thorssell, 14. Theo Johansson, 15. Jakub Krawczyk/Jakub Poczta

Nasz typ: Miejsca 1-4