Dwa złota już ma. W niedzielę odbierze trzecie?

To czy Bartosz Zmarzlik pobije kolejne rekordy przekonamy się w najbliższą niedzielę około godziny 21:00. To właśnie wtedy w decydującą fazę wkroczy finałowy pojedynek PGE Ekstraligi pomiędzy Motorem a Moje Bermudy Stalą. Gorzowianie od wywalczenia upragnionego złota są już o krok, ponieważ pierwsze spotkanie, pomimo niemrawego początku, wygrali aż dwunastoma punktami. Gdy do tego dodamy zastępstwo zawodnika za kontuzjowanego Andersa Thomsena co w praktyce oznacza dodatkowy wyścigi dla liderów, to lublinianie stoją przed nie lada wyzwaniem. Chyba nie trzeba więc nikogo namawiać, by 25 września około 19:00 wziąć pilota w dłoń i przełączyć na Canal+ Sport 5.