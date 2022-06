Żużel ma swojego Supermana

W połowie maja wszyscy sympatycy czarnego sportu, widząc dramatycznie wyglądający upadek Nickiego Pedersena, zgodnie wstrzymali oddech. Duńczyk nie porozumiał się na pierwszym łuku z Rene Bachem i z pełnym impetem wpakował się w dmuchaną bandę. Listę urazów trudno było zliczyć na palcach jednej ręki, a dramaturgii dodawał fakt, że doświadczony zawodnik chwilowo nie mógł oddychać. Ekspresowy transport do szpitala, telefony zaniepokojonych dzieci. Wydawało się, iż 41-latek z głowy może mieć nawet pół sezonu. Myliliśmy się, reprezentant ZOOLeszcz GKM-u w domu nie wytrzymał nawet miesiąca i już po dwóch tygodniach ponownie zobaczyliśmy go w meczu o stawkę.

- Coraz mocniej wierzę w teorię, że postać Supermana była luźno inspirowana życiem Nickiego. Nieścisłości dotyczą tylko braku odporności na kryptonit - napisał nasz redakcyjny kolega Przemysław Półgęsek na Twitterze i trudno nie przyznać mu racji. Dziś doświadczony żużlowiec zupełnie nie przypominał gościa po czterdziestce i to w dodatku ze świeżo wygojonym płucem, tylko młodzieniaszka śmiało poczynającego sobie po torach całego świata.

Duńczyk otarłby się o komplet, gdyby nie pechowy defekt motocykla w biegu otwarcia. Poziomem dorównali do niego pozostali koledzy z Holsted Tigers, w efekcie czego emocje skończyły się nam właściwie na półmetku.

Holsted Tigers - 49

1. Nicki Pedersen - (d,3,3,2,3) 11

2. Rasmus Jensen - (2*,2*,3,3,2*,3) 15+3

3. Lasse Bjerre - (3,1,2*,0,d,2) 8+1

4. Michael Palm Toft - (3,3,1,3,1,1) 12

5. Marius Nielsen - (0,2*,1,0,0) 3+1



GSK Liga - 35

1. Kenneth Bjerre - (1,1,2,1*,3,d,2) 10+1

2. Patrick Hansen - (w,0,1,3,1,3) 8

3. Francis Gusts - (2,3,1,2,2*,0) 10+1

4. Emil Portner - (1,0,0,2,1,1) 5

5. Lukas Fienhage - (2*,0,0) 2+1



Gdyby nie ten mecz, już byśmy spali

Zbyt wielu emocji nie doświadczyliśmy także w Esbjergu, gdzie miejscowi właściwie odjechali spotkanie z duetem Andrzej Lebiediew - Frederik Jakobsen. Łotysz i Duńczyk zdobyli łącznie 17 punktów co stanowiło prawie połowę "oczek" wywalczonych przez Team Fjelsted. Słabo, oj słabo. Na usprawiedliwienie jednak dodamy fakt, iż Hansowi Andersenowi bliżej do emerytury niż dalej, a Kasper Andersen oraz Bastian Pedersen to nie są wielcy zawodnicy i to pomimo nazwisk, który zna każdy kibic czarnego sportu.

Esbjerg Vikings - 49

1. Matias Nielsen - (3,2*,0,1*,0,3) 9+2

2. Jonas Jeppesen - (3,3,3,2,1,0) 12

3. Niels Kristian Iversen - (2*,3,3,d,2,2) 12+1

4. Emil Breum - (1,2*,1,3,2,2*) 11+2

5. Claus Vissing - (2*,1,1,1*) 5+2



Team Fjelsted - 35

1. Andrzej Lebiediew - (1,0,3,3,3,2*,3) 15+1

2. Frederik Jakobsen - (2,1,2,3,0,3,1) 12

3. Hans Andersen - (0,1,1,1,1) 4

4. Kasper Andersen - (0,0,2*,2,0,0) 4+1

5. Bastian Pedersen - (0,0,0) 0



Sekundy dzieliły nas od napisania, że w środowy wieczór zwyczajnie usnęliśmy z nudów, ale gdy zamykały się nam oczy i odpływaliśmy, ku naszej radości nadeszło starcie w Vojens. Miejscowe Sonderjylland Elite Speedway już witało się z gąską, lecz w końcówce nagły zryw zaliczyli reprezentanci Region Varde Elitesport. Efekt? O punktach do tabeli musiał decydować ostatni wyścig. W nim dwa "oczka" na wagę triumfu gospodarzy udało się zdobyć Andersowi Thomsenowi.



Sønderjylland Elite Speedway: 43

1. Anders Thomsen (3,1*,2,3,w,2) 11+1

2. Nicolai Klindt (1,2,3,0,2,0) 8

3. Mads Hansen (2*,3,2,3,2*,0) 12+2

4. Benjamin Basso (0,1*,2,3,1) 7+1

5. Jonas Knudsen (2*,1,0,1*,1) 5+2



Region Varde Elitesport: 41

1. Timo Lahti (1,3,3,2,3,3,3) 18

2. Tim Soerensen (2*,0,2,2,1*,2,1) 10+2

3. Antonio Lindbaeck (0,1,3,1,1*,0) 6+1

4. Bastian Borke (0,0,0) 0

5. Marcus Birkemose (3,0,0,3,1) 7