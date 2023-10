Dwa oblicza jednego człowieka. Czy on na pewno się nadaje?

Polis to 27-letni wychowanek Włókniarza, który po zakończeniu wieku juniora w swoim klubie postanowił kontynuować karierę na torach 2. Ligi . W Częstochowie stawiali na innych, choć Polis miał potencjał. Miał też jednak wybitnie trudny charakter, o którym napisano już wiele. Często pojawiały się opinie, że jeśli czegoś w tej materii nie zmieni, może zapomnieć o poważnej karierze. Może nieco spokorniał, ale ognisty temperament pozostał. Nie ma to jednak większego znaczenia, bo na torze Polis potrafi prezentować się naprawdę bardzo dobrze, z roku na rok poprawiając swoje wyniki.

Choć teoretycznie najlepszą średnią podczas startów w 2. Lidze miał w sezonie 2020, to jednak tamtego pamiętnego sezonu "covidowego" nie ma sensu traktować jako odniesienia, bo był to bardzo dziki, chaotyczny, rozgrywany nieco na siłę rok. Wszystkie lata spędzone w Opolu były dla Polisa udane, a optycznie zdecydowanie najlepiej wyglądał w pierwszej połowie tego niedawno zakończonego sezonu. Przegrywał pojedyncze biegi. - Teraz już musi odejść do 1. Ligi - mówiono w Opolu. Tak też się stało i za rok Oskar ma być zawodnikiem Orła Łódź. Są jednak małe powody do niepokoju.