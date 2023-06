Dwa lata temu pokazali mu drzwi. Teraz prosili o powrót

Grupa Azoty Unia swoje najlepsze lata ma już niewątpliwie za sobą . Obecnie ten legendarny klub zamiast bić się o medale drużynowych mistrzostw Polski, szoruje dno i rywalizuje na najniższym poziomie rozgrywkowym. Nawet tutaj w większości spotkań ekipa z Małopolski jest niczym chłopiec do bicia, co doskonale pokazuje ligowa tabela. Mizerna jazda niektórych zawodników przyczyniła się do dwóch transferów . Najpierw kilkanaście tygodni temu wypożyczono z Krosna Marko Lewiszyna. Teraz z kolei zespół wzmocni znany w całym kraju Paweł Miesiąc.

Wychowanek zwaśnionej z Unią Stali Rzeszów przypomniał kibicom o sobie całkiem niedawno, bo jeszcze w sezonie 2020 ścigał się w PGE Ekstralidze i choć punktowo nie robił tam furory, to do historii przeszła jego widowiskowa jazda na dystansie. 38-latek słynął ze słabych startów, ale na trasie mijał rywali niczym tyczki i zazwyczaj odbierał im cenne "oczka". Czar jednak w końcu prysł i Miesiąc w zeszłorocznych zmaganiach rywalizował już w drugiej lidze .

Nikt nie chce powtórki z rozrywki. Teraz musi się udać

Zawodnik bardzo chciał wrócić przynajmniej na zaplecze PGE Ekstraligi, lecz zażądał takich pieniędzy, że nikt nie skusił się na jego usługi nawet w drugiej lidze. Na bezrobociu posiedział on ostatecznie do połowy czerwca. Na podpisanie kontraktu zdecydowała się bowiem będąca w potrzebie Grupa Azoty Unia. Co ciekawe, to dla 38-latka powrót do Tarnowa, po tym jak klub w 2021 dał mu wolną rękę z powodu braków funduszy.