Dwa kluby żyją w strachu. On doprowadzi do sensacyjnego spadku?

ZOOLeszcz GKM i Fogo Unia to bezpośredni rywale Enea Falubazu w walce o uniknięcie degradacji z PGE Ekstraligi. Jeśli beniaminek nie spadnie, to zapewne utrzyma się kosztem grudziądzan lub leszczynian. Mocnym kandydatem na objawienie sezonu jest Duńczyk Rasmus Jensen. To taki "gamechanger". Wiele wskazuje na to, że w debiutanckim sezonie w elicie sobie poradzi i może zdobyć punkty na wagę utrzymania zielonogórzan.