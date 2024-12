Dwa kluby z odmową licencji na starty w lidze! Kibice Stali odetchnęli z ulgą

Kibice Stali Gorzów do ostatnich chwil drżeli o to, czy Zespół ds. Licencji przyzna im choćby licencję nadzorowaną. Klub musiał pokazać plan naprawczy wyjścia z zadłużenia . Mowa przecież o 12 milionach złotych.

Natomiast pod koniec listopada Orzeł Łódź sam zwrócił się do swoich fanów, że klub może nie otrzymać w pierwszym terminie licencji na starty w rozgrywkach ligowych. To dlatego, że Orzeł nie otrzymał wówczas od miasta umowy najmu stadionu, a to jest wymagane podczas procesu. Wszystko jednak dla obu klubów skończyło się szczęśliwie.