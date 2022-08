Knop już wie, że w Rawiczu wielkiego klubu nie zbuduje

Knop już wie, że w Rawiczu ma ograniczone możliwości. To niewielkie miasteczko, gdzie nie ma szans na milionowe dotacje z miasta i więcej niż 10 tysięcy ludzi na trybunach. Słowem Kolejarz to klub idealnie skrojony pod drugą, najwyżej pierwszą ligę, ale bez szans na coś więcej. Dla Knopa byłoby lepiej, gdyby dajmy na to, dołożył milion do budżetu Orła i wspólnie ze Skrzydlewskim stworzył zespół, którego baliby się wszyscy.