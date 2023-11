Dwa kluby chcą ściągnąć gwiazdy. Wie jak temu zaradzić

W wymiarze marketingowym i sportowym turniej powinien być organizowany tydzień przed inauguracją ligi. Kiedy odchodziłem z klubu, to ta impreza była wpisana już na stałe w kalendarz. Mieliśmy także transmisję na żywo w Canal+. Stawka zawodników była godna i to było nieformalne rozpoczęcie sezonu. To było pierwsze poważne ściganie przed startem ligi. Kiedy mogłem o tym decydować, to zawsze był to tydzień przed ligą i ta impreza zawsze się odbyła. Zawodnicy w zasadzie jeżdżą już w tym czasie sparingi, więc te tory są już gotowe do jazdy. W Gorzowie są tacy specjaliści od toru, że też sobie z tym poradzą

~ tłumaczy