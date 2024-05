Dwa ciosy w trzy dni. Teraz już się nie podniosą?

Żużel. Janusz Ślączka to były trener GKM-u

Mecz Włókniarz - GKM był pierwszym meczem Janusza Ślączki przeciwko grudziądzanom od zeszłorocznego rozstania. Doświadczony szkoleniowiec w latach 2021-2023 próbował wprowadzić drużynę do play-off, ale jedyne co udało mu się osiągnąć, to tylko siódme miejsca. Po poprzednim sezonie obie strony uznały, że lepiej będzie obrać inną drogę. W Częstochowie Ślączka ma do dyspozycji mocniejszą drużynę, lepszych zawodników.



Włókniarz to materiał na zespół ze strefy medalowej, natomiast wygranym spotkaniem z GKM-em odpuścił... ostatnie miejsce w tabeli, spychając na pozycję outsidera beniaminka NovyHotel Falubaz Zielona Góra. Druga wygrana z rzędu daje oddech zarówno trenerowi, jak i prezesowi Michałowi Świącikowi oraz kibicom. Odmieniony Mikkel Michelsen w końcu pojechał, jak na lidera przystało, ręce same składały się do oklasków, widząc szarże na dystansie Maksyma Drabika.