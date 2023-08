Duży wybór na transferowej giełdzie. Beniaminek dawno nie miał takiego komfortu [FELIETON]

Hampel, Pawlicki i Pedersen ciągle do wzięcia

30-60 w Gdańsku dobitnie pokazuje przepaść między drużynami Falubazu i Wybrzeża. Pierwszy mecz ćwierćfinałowy 1. Ligi Żużlowej był deklasacją. Zielonogórzanie idą jak walec i nic nie jest stanie im przeszkodzić na drodze do awansu do PGE Ekstraligi. No może ewentualnie jakaś nieprzewidziana plaga kontuzji. Trzymajmy jednak kciuki, aby wszyscy szczęśliwie i w pełnym zdrowiu zakończyli sezon, a główne karty niech rozdaje tor i rywalizacja fair.