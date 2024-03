Duży problem reprezentacji Polski. Trener kadry miał nietęgą minę

Tylko jeden jedyny Zmarzlik w formie

W DME może jechać tylko jeden zawodnik z Grand Prix, więc trener nie może brać pod uwagę Szymona Woźniaka. Akurat on by się teraz przydał, bo w Kryterium błysnął i widać, że jest w formie. Z kolei Maciej Janowski i Patryk Dudek, czyli ci, którzy mieli walczyć ze Zmarzlikiem o złoto mistrzostw Europy są w lesie.

Dudek sztywny, Janowski zagubiony, a Przyjemski z kontuzją

W przypadku Dudka można się łudzić, że jeszcze się nie rozjeździł, że przez najbliższe dwa tygodnie lepiej poczuje motocykl, że jego mechanik Dariusz Sajdak ustawi należycie silniki. Z Janowskim jest jednak ten problem, że on słabo jechał już w dwóch imprezach w Anglii, a w Kryterium, choć był lepiej objeżdżony od każdego z przeciwników, prezentował się bezbarwnie. Nikt nie wie, o co chodzi, bo Janowski wygląda równie słabo, jak w sezonie 2023. Oczywiście on też może przez najbliższe dwa tygodnie nadrobić braki, ale pewności nie ma.