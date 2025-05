Duży problem Falubazu, wszystko przez jednego człowieka. Pogrąży klub

Żużel. Dariusz Sajdak ułożył sprzęt Patryka Dudka

Patryk Dudek rozpoczął współpracę z Dariuszem Sajdakiem w trakcie 2023 roku, kiedy był w głębokim kryzysie. Strony skupiły się wówczas na "ogarnięciu" tego sprzętu Patryka Dudka, którym wówczas dysponował. Efekty przyszły dość szybko. Zeszły rok był w wykonaniu już o wiele lepszy, a to, co wyprawia w bieżącym sezonie jest poezją żużla.

Żużel. Kolejna porażka Falubazu byłaby katastrofą

Stelmet Falubaz Zielona Góra jeszcze nie zapunktował w tym sezonie. - Wierzę, że duże punkty w końcu do nas przyjdą - mówił po ostatnim meczu Piotr Protasiewicz na antenie Canal+ Sport. W niedzielę do Zielonej Góry przyjeżdża rozpędzony Apator Toruń z Patrykiem Dudkiem na pokładzie. Wychowanek Falubazu dobrym występem może pogrążyć swój były klub.

- Jeśli tylko sprzęt Dudka się nie posypie, a nie powinien, to jest w stanie utrzymać ten poziom do końca sezonu. W przeszłości jego problemy to były silniki, nawet gdy miał dobre jednostki napędowe, to nie do końca potrafił je ustawić, przez co dobre wyścigi przeplatał słabszymi. Teraz ma wszystko dograne, a w Toruniu są nagrzani na mistrzostwo Polski - komentuje Tillinger.