Dużo walki, dobre miejsca, ale na jedzenie czeka się za długo

KOMFORT OGLĄDANIA ZAWODÓW. - Zasadniczo jest duży nawet z dolnych rzędów. Oczywiście im wyżej, tym lepiej. Choć nasz stadion przypomina nieco obiekt w Bydgoszczy, to jednak w przeciwieństwie do niego, można sobie spokojnie znaleźć fajne miejsce np. na pierwszył łuku, przychodząc pół godziny przed meczem. Na Polonii byłem rok temu i przyznam, że mocno się zdenerwowałem, bo widziałem tylko czubki kasków. W Ostrowie dodatkowo bardzo fajna jest trybuna główna, dużo przestrzeni i wygodne miejsca - opisuje nam pan Jan Mielcarek, kibic z Ostrowa. NASZA OCENA: 5

GASTRONOMIA. - Tu jest pewien problem. Dotyczy on nie tyle jakości jedzenia czy podawanych dań, ale czasu oczekiwania na odbiór zamówienia. Zdaję sobie sprawę, że osoby pracujące w trakcie meczu naprawdę robią co mogą, ale czasami z cudem graniczy, by zdążyć na bieg, nawet gdy wyjdzie się w trakcie poprzedniego. Być może przydaliby się dodatkowi pracownicy, trudno mi ocenić. W każdym razie czasem wolę siedzieć głodny niż się denerwować. NASZA OCENA: 3.

DOJAZD I PARKING. - Stadion mamy w sumie nie aż tak daleko od centrum, a że Ostrów dużym miastem nie jest, to żaden problem z korkami raczej nie występuje. Przynajmniej mi nie zdarzyło się nigdy stać dłużej niż kilka minut, które nie są żadnym problemem. Miejsc parkingowych wokół stadionu także mamy sporo, bo są zarówno wyznaczone, jak i "dzikie" parkingi. Pod tym względem absolutnie nie ma na co narzekać. NASZA OCENA: 5.

ATRAKCYJNOŚĆ WIDOWISKA. - Nie wiem, czy będę do końca obiektywny, ale zjechałem w zeszłym sezonie kilkanaście polskich obiektów i to właśnie w Ostrowie, a także w Lublinie, oglądałem najciekawsze mecze. Nasz tor sprzyja walce, wyprzedzają na nim również goście, czyli warunki są sprawiedliwe. Dobrze się ogląda zawody, nawet takie, w których Arged Malesa przegrywa - śmieje się pan Jan. NASZA OCENA: 4.5

Z wieloma kwestiami, które omówił nasz rozmówca, można się zgodzić. Żużel w Ostrowie ogląda się komfortowo w zasadzie z każdego miejsca. Klub wzorowo współpracuje także z mediami, co wpływa na podwyższenie naszej oceny. Faktycznie występuje pewien problem z oczekiwaniem na odbiór zamówień gastronomicznych, ale naszym zdaniem w przypadku zawodów sportowych jest to rzecz drugorzędna.



NASZA OCENA OGÓLNA: 4.38