Duże zaskoczenie, Motor Lublin zdetronizowany. Władze ligi ogłaszają

Motor już nie jest najbogatszym klubem w Polsce

W dwóch poprzednich sezonach Motor był też najbogatszym zespołem w polskiej lidze. W ostatnim czasie eksperci i kibice atakowali potęgę ze wschodu za to, że może liczyć na pieniądze spółek skarbu państwa. Mówiono żartobliwie, że kiedy innym brakuje na podstawowe potrzeby, to Motor ma tyle kasy, że może sobie pozwolić na to, by całej drużynie zrobić identyczne buty czy dwa komplety strojów.