Duża zmiana w mistrzostwach świata. Tego się nie spodziewano, legendarny obiekt wylatuje

16 sierpnia miała odbyć się runda cyklu Grand Prix w Cardiff. O tym, iż walijski obiekt wypadnie z kalendarza cyklu plotkowało się od dawna. Teraz stało się to faktem i w sezonie 2025 to PGE Narodowy będzie największą areną zmagań najlepszych żużlowców świata.

Żużel. Dwie rundy Grand Prix w Manchesterze

Zamiast Grand Prix w Cardiff, promotor zorganizuje dwie imprezy w Manchesterze, który w końcu zagości w żużlowym kalendarzu indywidualnych mistrzostw świata. Do zawodów, które miały mieć miejsce 14 czerwca, dodano jeszcze jeden event, dzień wcześniej. Tym samym niejako wracamy do "covidowych lat", w których to rozgrywano dwie rundy, dzień po dniu w jednej lokalizacji.