Duża zmiana u Hampela. To mu pomogło

Dariusz Ostafiński Żużel

Jarosław Hampel po trzech kolejkach był już przez niektórych wysyłany na emeryturę. 40-latek miał całe mnóstwo kłopotów i co po niektórzy zaczęli się zastanawiać, czy on się jeszcze nadaje do PGE Ekstraligi. Hampel jednak się odrodził. Wiemy dlaczego?

Zdjęcie Jarosław Hampel / Rafał Włosek / Newspix