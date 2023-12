Duża kasa dla zasłużonego klubu! Kibice będą zachwyceni

Dwa i pół miliona zaplanowano w leszczyńskim budżecie na promocję miasta poprzez sport. To dobra wiadomość dla Fogo Unii Leszno, dla której z tej kwoty zarezerwowane zostaną dwa miliony, co wynika z naszych nieoficjalnych informacji. Pozostałe kluby podzielą się resztą pieniędzy.

To kwota to nie wszystko

Wspomniana kwota dwóch milionów to oczywiście nie wszystko. Fogo Unia Leszno może się starać o więcej miejskich pieniędzy, ale tym razem w formie dotacji, a nie poprzez promocję miasta. O pieniądze na działalność może się starać choćby stowarzyszenie KS Unia Leszno, które zajmuje się przede wszystkim szkoleniem młodzieży.

Ponadto leszczyńscy działacze mogą się starać także o wsparcie na konkretne imprezy żużlowe, jak m.in. memoriał Alfreda Smoczyka. To oczywiście będą dużo mniejsze pieniądze, niż te przeznaczone na promocję miasta poprzez sport, ale to zawsze dodatkowy zastrzyk gotówki do kasy klubowej.