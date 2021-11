Duński talent w PSŻ-cie Poznań! Pójdzie śladami rodaków?

20-letni Duńczyk może być kojarzony przez kibiców w Polsce. Przed sezonem 2021 podpisał kontrakt ze Zdunek Wybrzeżem Gdańsk, jednak pomimo tego, że dwukrotnie znalazł się w składzie meczowym gdańszczan, nie było mu dane zadebiutować w polskiej lidze. W tym sezonie, dzięki kontraktowi w Poznaniu i zmianie przepisów, powinno to ulec zmianie.

Kevin Pedersen jak na razie nie ma na swoim koncie większych sukcesów. W jego żużlowym CV można wyróżnić dobre występy w Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostwach Danii - szóste miejsce w 2020 roku i siódme w 2021.

Pedersen jak Jakobsen, Birkemose i Nielsen?

Młody Duńczyk podpisał kontrakt w Poznaniu, który w ostatnich latach był bardzo dobrym miejscem dla rozwoju zawodników z kraju Hamleta. Szlaki przetarł Frederik Jakobsen, który startował w barwach PSŻ-u w sezonach 2017 i 2018. Wypromował się na tyle dobrze, że kolejne trzy lata spędził w pierwszoligowym Gnieźnie, a przed kilkoma dniami podpisał kontrakt w ekstraligowym ZOOLeszcz GKM-ie Grudziądz.

Rok temu znakomicie w barwach żółto-czarnych spisywał się Marcus Birkemose. Młody Duńczyk startował w Poznaniu przez rok, będąc wypożyczonym z Moje Bermudy Stali Gorzów. Ze średnią 2,225 pkt./bieg był najlepszym żużlowcem PSŻ-u, co zaowocowało promocją do klubu pożyczającego już w sezonie 2021. Birkemose otrzymał kilka szans, jednak żadnej z nich nie wykorzystał na tyle dobrze, by wygryźć na stałe ze składu Rafała Karczmarza.

W sezonie 2021 PSŻ też stał Duńczykami. Jonas Seifert-Salk i Matias Nielsen to dwaj żużlowcy, którzy byli, odpowiednio, trzecim i czwartym ogniwem poznańskiej drużyny w minionym sezonie. Obaj zakończyli rozgrywki ze średnią w okolicach 1,8 pkt./bieg, jednak podjęli różne decyzje dotyczące swojej przyszłości. Seifert-Salk został w Poznaniu na kolejny rok, a Matias Nielsen w sezonie 2021 będzie reprezentował barwy Arged Malesa Ostrów Wielkopolski w rozgrywkach PGE Ekstraligi.

Czy Kevin Juhl Pedersen pójdzie śladami rodaków? Tego nie wiadomo, ale warunki powinien mieć cieplarniane. Przy deficycie klasowych juniorów na poziomie 2. Ligi Żużlowej powinien być pewniakiem do miejsca w składzie poznańskiej drużyny. A regularne starty, to lwia część sukcesu.