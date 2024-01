Duński mistrz znów zaszokował. Nie chce siebie w reprezentacji!

Od dawna wiemy, że Nicki Pedersen to osobowość absolutnie nietuzinkowa . Wiele jego zachowań na torze oraz poza nim pokazywało, że ten charakter nigdy już się nie zmieni. Pedersen z tego też powodu na zawsze będzie w pamięci kibiców, nawet jeśli kiedyś zjedzie z żużlowej sceny. Co prawda ma już 46 lat, ale na ten moment chyba nie myśli o zakończeniu kariery. A przynajmniej na pewno nie mówi o tym głośno.

Pedersen od niedawna jest także trenerem reprezentacji Danii. I to jeżdżącym, co zdarza się coraz rzadziej. Wiemy, że obecnie już nie praktykuje się takich rozwiązań, a tener czy menedżer ma w stu procentach skupiać się na jednej funkcji. Pedersen choćby w finale Drużynowego Pucharu Świata we Wrocławiu jednocześnie startował, jak i nominował do startu innych. Często zresztą jeździli właśnie za niego.